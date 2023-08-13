Погода в Карелии – самая что ни на есть грибная

По сведениям карельского гидрометцентра, завтра по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура ночью +12, +17°С, днем +20, +25°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура ночью +15, +17°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.