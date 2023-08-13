13 августа 2023, 08:00
Погода

Местами дождливое и теплое воскресенье обещают синоптики

В южных районах Карелии до +28 градусов

Сегодня, 13 августа на большей части Карелии сохранится дождливая, но теплая погода.

В республике ожидается облачно  с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный ночью  слабый, днем умеренный. Температура ночью +11, +16°С, днем +20, +25°С, местами на юге  до +28°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура ночью +14, +16°С, днем +22,+24°С.

Атмосферное давление будет слабо падать. // Фото: "Петрозаводск говорит". 

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лето в Карелии