18 ноября 2023, 09:00
Погода для прогулок и лыжного похода установится сегодня в Карелии
В Петрозаводске ожидается до минус 4, в Карелии до минус 7 градусов
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -4, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -7.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -5;
В Кондопоге, Пудоже днем -2;
В Медвежьегорске, Сегеже днем -4;
В Олонце днем 0;
В Сортавале днем -1;
В Суоярви днем -3. // фото unsplash.com/ Timothy Eberly