Погода для прогулок и лыжного похода установится сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -4, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -5;

В Кондопоге, Пудоже днем -2;

В Медвежьегорске, Сегеже днем -4;

В Олонце днем 0;

В Сортавале днем -1;

В Суоярви днем -3. // фото unsplash.com/ Timothy Eberly