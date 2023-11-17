Морозы до 20 градусов придут в Карелию

В ближайшие дни в Карелии будет по-зимнему холодно. По ночам температура воздуха будет опускаться до -6, -13 градусов, а в середине недели похолодание только усилится.

Температура воздуха, как прогнозируют в региональном гидрометцентре, понизится до -10, -15, на севере до -20 градусов. Днем температура воздуха не превысит -3, -8. Местами будет идти небольшой снег.

Осадки придут ближе к следующим выходным 25-26 ноября. Синоптики прогнозируют снег , метель, порывистый ветер и потепление. // фото freepik.com