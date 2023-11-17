17 ноября 2023, 16:35
Жителей Карелии ожидает суббота без снегопадов, но с морозцем
Комфортная предзимняя погода установится в регионе 18 ноября
В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -2, -4, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -13, днем -2, -7.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -10, днем -5;
В Кондопоге ночью -6, днем -2;
В Медвежьегорске ночью -7, днем -4;
В Олонце ночью -3, днем 0;
В Пудоже ночью -4, днем -2;
В Сегеже ночью -8, днем -4;
В Сортавале ночью -4, днем -1;
В Суоярви ночью -6, днем -3. // фото unsplash.com/ Ian Schneider