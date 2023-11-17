Жителей Карелии ожидает суббота без снегопадов, но с морозцем

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -2, -4, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -13, днем -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -10, днем -5;

В Кондопоге ночью -6, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -7, днем -4;

В Олонце ночью -3, днем 0;

В Пудоже ночью -4, днем -2;

В Сегеже ночью -8, днем -4;

В Сортавале ночью -4, днем -1;

В Суоярви ночью -6, днем -3. // фото unsplash.com/ Ian Schneider