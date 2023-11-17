17 ноября 2023, 06:30
Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Карелии и Петрозаводске
До минус 9 градусов ожидается сегодня за окном, но местами может быть и холоднее
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -6, -8, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии также облачно с прояснениями, местами слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха -4,-9, по северным районам местами до -12.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже днем -5;
В Кондопоге днем -6;
В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем -7;
В Олонце днем -3;
В Сортавале днем -4. // фото unsplash.com/ Dominik Dombrowski