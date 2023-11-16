Морозную пятницу предвещают в Карелии

В пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12, днем -6, -8, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

Облачно с прояснениями будет в пятницу и в Карелии. Местами может пройти слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7,-12, по северным районам при прояснениях местами до -18, днем -4,-9, по северным районам местами до -12. Ранее жителей республики предупредили о холодной ночи.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -8, днем -5;

В Кондопоге ночью -8, днем -6;

В Медвежьегорске ночью -8, днем -7;

В Олонце ночью -6, днем -3;

В Пудоже ночью -7, днем -5;

В Сегеже ночью и днем -7;

В Сортавале ночью -7, днем -4;

В Суоярви ночью -9, днем -7. // фото unsplash.com/ Kajetan Sumila