20 июня 2024, 07:24
Погибшего на СВО стрелка Евгения Шармакова похоронили в Карелии
В последний путь бойца проводили 19 июня в Прионежском районе
Погибшего в ходе специальной военной операции бойца из Карелии похоронили в Прионежском районе.
В последний путь рядового Евгения Шармакова проводили 19 июня. Рядовой Шармаков служил стрелком. Погиб героически, исполняя воинский долг в ходе СВО, сообщил глава районной администрации Григорий Шемет.
Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. // фото vk.com/shemet.prionego/ unsplash.com