Погибшего на СВО стрелка Евгения Шармакова похоронили в Карелии

Погибшего в ходе специальной военной операции бойца из Карелии похоронили в Прионежском районе.

В последний путь рядового Евгения Шармакова проводили 19 июня. Рядовой Шармаков служил стрелком. Погиб героически, исполняя воинский долг в ходе СВО, сообщил глава районной администрации Григорий Шемет.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. // фото vk.com/shemet.prionego/ unsplash.com