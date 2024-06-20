20 июня 2024, 07:16
Умер наследник великого кутюрье Вячеслава Зайцева
Егору Зайцеву было 64, он умер в больнице
Единственный сын модельера Вячеслава Зайцева ушел из жизни через год после смерти отца. Его Зайцев умер вечером 19 июня в московской болезни, в последнее время он тяжело болел.
Наследнику кутюрье было 64, сообщает РИА Новости. Он также был модельером, являлся членом-корреспондентом Российской академии художеств.
Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 86-ти лет. // фото unsplash.com/ Parth Natani