Умер наследник великого кутюрье Вячеслава Зайцева

Единственный сын модельера Вячеслава Зайцева ушел из жизни через год после смерти отца. Его Зайцев умер вечером 19 июня в московской болезни, в последнее время он тяжело болел.

Наследнику кутюрье было 64, сообщает РИА Новости. Он также был модельером, являлся членом-корреспондентом Российской академии художеств.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 86-ти лет. // фото unsplash.com/ Parth Natani