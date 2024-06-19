Женщина пострадала по вине пьяного мотоциклиста в Карелии

В Олонецком районе пассажирка мотоцикла упала с него и травмировалась. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудники ДПС выяснили, что водитель мотоцикла был пьян. От медицинского освидетельствования он отказался. Далее полицейские выяснили, что ранее мужчина был лишен водительских прав за пьяную езду.

Теперь 40-летний житель Олонца стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Io & Tеch