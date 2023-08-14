Погибшего на СВО бойца похоронили в Олонце

14 августа в Олонце похоронили погибшего в ходе специальной военной операции Игоря Валерьевича Антоновича. Он был стрелком мотострелкового взвода.

В апреле ему исполнилось 30. Прощание проходило накануне.

В официальных источниках сообщали, что карельский боец в ночь на 28 июля возвращался с боевого задания, попал под прилет мины, был ранен. Олончанин скончался в госпитале. // фото из официальных источников