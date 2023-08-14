14 августа 2023, 14:44
Погибшего на СВО бойца похоронили в Олонце
Похороны Игоря Антоновича, стрелка мотострелкового взвода, прошли в понедельник
14 августа в Олонце похоронили погибшего в ходе специальной военной операции Игоря Валерьевича Антоновича. Он был стрелком мотострелкового взвода.
В апреле ему исполнилось 30. Прощание проходило накануне.
В официальных источниках сообщали, что карельский боец в ночь на 28 июля возвращался с боевого задания, попал под прилет мины, был ранен. Олончанин скончался в госпитале. // фото из официальных источников