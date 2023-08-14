Путин призвал кабмин дать регионам право вводить курортный сбор

Информация о поручениях, вынесенных на совещании о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, опубликована на сайте Кремля. Из опубликованного перечня следует, что к 15 декабря правительство должно предоставить регионам права на введение курортного сбора.

Правительству предстоит внести изменения в законодательство с целью предоставить органам власти субъектов России полномочия на введение курортного сбора.

В документе отмечается необходимость учета опыта введения курортного сбора в регионах, таких как Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Санкт-Петербург и территория «Сириус».

Закон о курортном сборе в Петербурге станет действующим с 1 октября 2023 года, но до 1 апреля 2024 года будет применяться нулевая ставка.

Органы власти приняли решение о снижении размеров наказания, предусмотренного за неуплату курортного сбора гостиницами. Так, штрафы будут составлять уже не 10, а 5 тысяч рублей для юридических лиц и не 5, а 2 тысячи рублей для индивидуальных предпринимателей.//фото: freepik.com/