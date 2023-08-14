14 августа 2023, 13:51
Горячую линию Соцфонда посвятят пенсионным правам самозанятых
Карельское отделение СФР ждет звонков от жителей республики
Во вторник, 15 августа, карельское отделение Социального фонда проведет очередную горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На этот раз традиционное мероприятие будет посвящено вопросам формирования пенсионных прав самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
Все желающие смогут позвонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото «Петрозаводск говорит»