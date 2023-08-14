Горячую линию Соцфонда посвятят пенсионным правам самозанятых

Во вторник, 15 августа, карельское отделение Социального фонда проведет очередную горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На этот раз традиционное мероприятие будет посвящено вопросам формирования пенсионных прав самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Все желающие смогут позвонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото «Петрозаводск говорит»