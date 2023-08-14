14 августа 2023, 13:32
Очистные на Московской привели в порядок
Специалисты поставили систему сигнализации уровня песка и нефтепродуктов, укрепили берег габионами
Очистные сооружения на выпуске ливневки №5 в районе улицы Московская в Петрозаводске модернизировали, сообщили в пресс-службе мэрии.
Здесь откачали нефтепродукты, ил, очистили резервуар, переоборудовали емкость, поставили перегородки, загрузили новые фильтрующие материалы.
Также на очистных установили сигнализацию уровня песка и нефтепродуктов, отремонтировали береговой выпуск, благоустроили русло и укрепили откосы габионами. // фото «Петрозаводск говорит»