Очистные на Московской привели в порядок

Очистные сооружения на выпуске ливневки №5 в районе улицы Московская в Петрозаводске модернизировали, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здесь откачали нефтепродукты, ил, очистили резервуар, переоборудовали емкость, поставили перегородки, загрузили новые фильтрующие материалы.

Также на очистных установили сигнализацию уровня песка и нефтепродуктов, отремонтировали береговой выпуск, благоустроили русло и укрепили откосы габионами. // фото «Петрозаводск говорит»