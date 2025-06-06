Погибшего человека нашли в колодце в Ленобласти

В Ленинградской области спасатели достали из технического колодца труп человека. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

По данным источника, сигнал об обнаружении погибшего в деревне Новая под Волховом поступил на пульт дежурного сегодня днем. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Спасатели подняли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции. Специалистам предстоит выяснить личность погибшего, а также причину и обстоятельства его смерти. © «Петрозаводск говорит»