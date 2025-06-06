06 июня 2025, 16:47
Россия

Погибшего человека нашли в колодце в Ленобласти

Специалисты устанавливают обстоятельства гибели мужчины в деревне под Волховом
Колодец в Ленобласти
Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти

В Ленинградской области спасатели достали из технического колодца труп человека. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

По данным источника, сигнал об обнаружении погибшего в деревне Новая под Волховом поступил на пульт дежурного сегодня днем. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Спасатели подняли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции. Специалистам предстоит выяснить личность погибшего, а также причину и обстоятельства его смерти. © «Петрозаводск говорит»

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Ленинградская область
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Полиция