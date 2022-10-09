Погиб 30-летний автор одного из самых быстрых голов в истории

На окраине Глазго произошла авария. В которой погиб шотландский футболист Гэвин Стоукс. Дорожное происшествие произошло ночью 8 октября на кольцевой развязке. По информации «Лента.ру», 30-летний спортсмен не справился с управлением. От полученных травм футболист скончался на месте ДТП.

Стоукс выступал за ряд шотландских клубов. Он отметился одним из самых быстрых голов в истории. Играя в составе шотландского клуба «Мэрихилл», он забил в ворота соперника с центра поля через 2,1 секунды после начала матча. (фото unsplash.com, camilo jimenez)