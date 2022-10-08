Стало известно, в каком городе Британии пройдет «Евровидение»

В Британии объявили, где в 2023 году состоится международный песенный конкурс «Евровидение». Мероприятие состоится в Ливерпуле, сообщает РБК. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал песенного конкурса пройдет 13 мая.

О желании провести конкурс изначально высказались 20 британских городов, после отбора осталось только семь: Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл, Шеффилд, Глазго и Ливерпуль. Города выбирали по опыту в организации масштабных мероприятий. Впоследствии выбор сократился до родины «ливерпульской четверки», группы The Beatles, и Глазго.

На «Евровидении-2022» в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». Следующий конкурс должна была принять Украина, но в целях безопасности право на проведение мероприятия отдали Великобритании, которая взяла второе место.

Британия принимала «Евровидение» в 1998 году в Бирмингеме. В Лондоне «Евровидение» проводили в 1977 году, конкурс 2023 года станет девятым для страны. (фото unsplash.com, Neil Martin)