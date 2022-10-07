Нобелевскую премию мира присудили представителям трех стран

Нобелевскую премию мира присудили представителям России, Украины и Белоруссии. Имена лауреатов за 2022 год стали известны сегодня.

Лауреатами премии стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал» (внесена в реестр НКО-иноагентов, ликвидирована по решению суда) и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», пишет РИА Новости.

В заявлении норвежского нобелевского комитета сказано, что, присуждая премию, комитет хотел бы отметить «трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».

В прошлом году премии удостоились российский журналист и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. (источник фото otr-online.ru)