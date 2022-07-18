Поездку на поезде инвалиды и мамы с колясками в Кеми считают бедой

Взобраться на перрон железнодорожного вокзала в Кеми женщины с колясками и инвалиды могут лишь с большим трудом. Множество сообщений об этом появилось в группе «Подслушано/Кемь» ВКонтакте.

Люди жалуются, что поездка на поезде для некоторых превращается в сложный квест.

- Когда на железнодорожной лестнице появятся пандусы для пассажиров с колясками? Люди тащат сумки, коляски, не говоря уже об инвалидах уже. Даже на перроне пандусов нет! Туризм они развивают!

– возмущается один из подписчиков паблика.

Другой пишет, что имеет инвалидность, поэтому для него выезжать из Кеми на поезде – это настоящая беда.

- Первые вагоны состав протянет до стрелок, а последние не дотянет до перрона, поднимайся как хочешь. Рукой не дотянуться до поручня вагона, хочется ругаться. Всегда сочувствую родителям с детьми и маломобильным пассажирам,

- сказано в комментарии к сообщению.

Горожане пишут, что давно пытаются решить вопрос. Неоднократно звонили на горячую линию, но ничего не меняется. // Фото: pxhere.com