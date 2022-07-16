Горожане ругают детских стоматологов и сетуют, что записаться нельзя
Пытающиеся записать своих детей в стоматологию на улице Калинина петрозаводчане называют нашу бесплатную медицину «издевательством». В группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте опубликовано множество претензий возмущенных родителей.
При этом ранее Минздрав РК объявил о создании специального здравчата в Telegram, где можно записать ребенка на прием. Но горожане уверяют, что пытаться бесполезно. Дозвониться по телефонам нельзя часами, в ТГ талончики заканчиваются «через 15 секунд», на сайте номерков тоже нет.
- Как кости голодным собакам бросили. Потом закрыли и стали наблюдать, как взрослые люди наперегонки пытаются ухватить возможность лечения зубов своему ребенку. И все эти взрослые люди работают, платят налоги. Можно открыть 100500 чатов во всех мессенджерах. Но если выдавать всего 10 номерков на неделю для города с населением в почти 300 тысяч + районы, ситуацию это не изменит,
- написала петрозаводчанка.
Другие горожане тоже называют это позором и рассказывают, что постоянно лечат зубы детям в частных клиниках за деньги.
Впрочем, одна из пользовательниц советует не жалеть об этом и не тратить нервы и время на запись.
- Весной чудом взяли номерок и сходили бесплатно на Калинина. Зуб залечили, но через неделю он заболел опять. Сходили с этим зубом на Калинина к дежурному. Врач ничего не увидел, сказал, все хорошо. Но зуб продолжал болеть! И только в платной клинике нам объяснили, что пломба шатается и ее надо менять. Поменяли и живем спокойно! – написала она. // Фото: pixabay.com