16 июля 2022, 10:38
Огромный град обрушился на карельский поселок
Снимки необычного явления опубликовали в соцсети
Очень большой град выпал в Пудожском районе. Снимки опубликовала жительница поселка Кривцы в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.
- Гроза с градом в поселке Кривцы Пудожского района,
- написала женщина в комментарии к фотографиям.
На них видно, что градин много, они очень крупные, не меньше горошин. Другие пользователи отметили, что в Заозерье примерно такой же град прошел в четверг. // Фото: Марина Бологова / «Весь Петрозаводск | Карелия» / ВКонтакте