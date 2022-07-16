Огромный град обрушился на карельский поселок

Очень большой град выпал в Пудожском районе. Снимки опубликовала жительница поселка Кривцы в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.

- Гроза с градом в поселке Кривцы Пудожского района,

- написала женщина в комментарии к фотографиям.

На них видно, что градин много, они очень крупные, не меньше горошин. Другие пользователи отметили, что в Заозерье примерно такой же град прошел в четверг. // Фото: Марина Бологова / «Весь Петрозаводск | Карелия» / ВКонтакте