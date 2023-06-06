Поезд сбил насмерть ребенка в Ленобласти

В Ленинградской области 11-летний мальчик погиб на железной дороге. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, трагедия произошла вечером 5 июня в Кировском районе. Мальчик отправился гулять и долго не возвращался. Родители забили тревогу и обратились в полицию. Они уточнили, что их сын из-за особенностей развития почти не разговаривает и с трудом понимает речь. В итоге тело несовершеннолетнего было найдено у железнодорожных путей. У погибшего зафиксированы травмы от наезда поезда.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, которая не попадала в поле зрения правоохранителей. // Фото: Западное межрегиональное управление СК на транспорте