Число погибших от сидра в Поволжье выросло до 16 человек

Число жертв массового отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

За жизни 19 человек борются врачи. Пациенты находятся в медицинских учреждениях Димитровграда и Ульяновска.

«Минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии. В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки»,

- рассказал глава области.

Напомним, 3-4 июня в Ульяновской области произошло массовое отравление людей напитком «Мистер Сидр». Его производили в Самарской области, в этом регионе напиток также продавался. В Роспотребнадзоре призвали россиян ни в коем случае не употреблять «Мистер Сидр». // Фото: unsplash.com