Шесть человек умерли после употребления сидра в российском городе

В Ульяновской области шесть человек умерли после употребления сидра. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия разыгралась в городе Димитровград. По данным следствия, 3-4 июня в городе с острым отравлением госпитализировали несколько человек. Несмотря на оказанную помощь, шестеро из них скончались.

Следователи предварительно установили, что все пострадавшие покупали сидр в местном магазине «Территория пива». Продукция поставлялась от предпринимателя из Самарской области. На предприятии идут следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. // Фото: unsplash.com