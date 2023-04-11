Поезд насмерть сбил мужчину на севере Карелии

На 778 км перегона станций «Горелый Мост - Беломорск» погиб мужчина. Трагедия на железной дороге произошла утром 10 апреля.

Мужчина шел вдоль железнодорожного полотна, а затем стал переходить пути, не убедившись в отсутствии проходящих поездов.

Машинист подавал сигналы и попытался остановить поезд, но наезда избежать не удалось. Мужчина погиб на месте. Проверку проводит транспортная полиция. // фото unsplash.com