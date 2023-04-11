11 апреля 2023, 15:48
Поезд насмерть сбил мужчину на севере Карелии
Машинист подавал сигналы и попытался экстренно затормозить, но трагедии избежать не удалось
На 778 км перегона станций «Горелый Мост - Беломорск» погиб мужчина. Трагедия на железной дороге произошла утром 10 апреля.
Мужчина шел вдоль железнодорожного полотна, а затем стал переходить пути, не убедившись в отсутствии проходящих поездов.
Машинист подавал сигналы и попытался остановить поезд, но наезда избежать не удалось. Мужчина погиб на месте. Проверку проводит транспортная полиция. // фото unsplash.com