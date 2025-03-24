24 марта 2025, 07:41
Поджог стал причиной пожара в жилом доме Петрозаводска
Очевидцы потушили возгорание до приезда пожарных
фото «Петрозаводск говорит»
Неизвестные устроили поджог в деревянном доме в столице Карелии.
Огненный инцидент произошел рано утром 23 марта. Спасателям в 06:08 сообщили о возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
До приезда пожарных огонь потушили подручными средствами очевидцы. В результате в одной квартир огнем была повреждена входная дверь.
По предварительным выводам, деревянный дом едва не сгорел из-за умышленного поджога. Проверку проводят пожарные специалисты и сотрудники правоохранительных органов.