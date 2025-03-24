Мужчину на синем автомобиле «Шевроле» разыскивают в Карелии

В Питкяранте пропал Рафаил Бузыкаев, сообщили в поисковом сообществе «Длинный берег».

Мужчина ушел из дома по улице Рудакова днем 23 марта, телефон остался дома. Мужчина взял машину синего цвета «Шевроле Авео» и уехал в неизвестном направлении. Около 14:28 автомобиль проезжал около больницы.

Домой он не вернулся. Поисковики просят тех, у кого есть камеры наблюдения в частных домах или видеорегистраторы, проверить записи. Возможно, устройства могли запечатлеть разыскиваемого.