24 марта 2025, 07:15
Происшествия

Мужчину на синем автомобиле «Шевроле» разыскивают в Карелии

Поисковики попросили жителей Карелии проверить камеры в домах и видеорегистраторы

В Питкяранте пропал Рафаил Бузыкаев, сообщили в поисковом сообществе «Длинный берег».

Мужчина ушел из дома по улице Рудакова днем 23 марта, телефон остался дома. Мужчина взял машину синего цвета «Шевроле Авео» и уехал в неизвестном направлении. Около 14:28 автомобиль проезжал около больницы.

Домой он не вернулся. Поисковики просят тех, у кого есть камеры наблюдения в частных домах или видеорегистраторы, проверить записи. Возможно, устройства могли запечатлеть разыскиваемого. 

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Метки: 
новости Карелии
Рафаил Бузыкаев
Питкяранта