Подрядчик будет оштрафован за некачественную уборку Петрозаводска

Сегодня состоялось выездное совещание Ирины Мирошник с председателем комитета ЖКХ администрации Андреем Бекелевым и генедиректором ООО «ТехРент» Петром Зингером, сообщает сайт городской администрации.

По нормативам подрядчик должен убрать город в течение нескольких часов после завершения снегопада. Однако в настоящее время дороги и тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ирина Мирошник указала руководителю подрядной организации на недостатки и поручила ускорить уборку. Особое внимание она обратила на места скопления людей, а также на тротуары и остановки.

За некачественную уборку подрядной организации будут начислены штрафы.

Фото с сайта городской администрации