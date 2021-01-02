02 января 2021, 13:47
Подрядчик будет оштрафован за некачественную уборку Петрозаводска
В настоящее время дороги и тротуары столицы Карелии находятся в неудовлетворительном состоянии
Сегодня состоялось выездное совещание Ирины Мирошник с председателем комитета ЖКХ администрации Андреем Бекелевым и генедиректором ООО «ТехРент» Петром Зингером, сообщает сайт городской администрации.
По нормативам подрядчик должен убрать город в течение нескольких часов после завершения снегопада. Однако в настоящее время дороги и тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии.
Ирина Мирошник указала руководителю подрядной организации на недостатки и поручила ускорить уборку. Особое внимание она обратила на места скопления людей, а также на тротуары и остановки.
За некачественную уборку подрядной организации будут начислены штрафы.
Фото с сайта городской администрации