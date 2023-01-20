20 января 2023, 12:55
Подрядчик бросил все силы на борьбу с наледью в Петрозаводске
Более 40 единиц спецтехники и около полусотни ручников убирают снег и посыпают скользкие улицы противоголедными материалами
В мэрии отреагировали на жалобы петрозаводчан на гололед, заявив, что все силы подрядчика брошены на борьбу с наледью на дорогах и тротуарах.
В уборке задействовано более 40 единиц техники и около полусотни рабочих, которые посыпают вручную. Особое внимание уделяют пешеходным переходам и остановкам, заявили в администрации города.
Авторгрейдеры сегодня работают на дорогах и тротуарах в Октябрьском районе, в Центре и на Зареке. Комбинированные дорожные машины и тракторы с пескоразбрасывателями обрабатывают дорожную инфраструктуру во всех районах города.
В мэрии предложили наблюдать за перемещением техники через специальный сервис, а жаловаться на некачественную уборку в ЕДДС. // фото пресс-центр администрации города