Подрядчик бросил все силы на борьбу с наледью в Петрозаводске

В мэрии отреагировали на жалобы петрозаводчан на гололед, заявив, что все силы подрядчика брошены на борьбу с наледью на дорогах и тротуарах.

В уборке задействовано более 40 единиц техники и около полусотни рабочих, которые посыпают вручную. Особое внимание уделяют пешеходным переходам и остановкам, заявили в администрации города.

Авторгрейдеры сегодня работают на дорогах и тротуарах в Октябрьском районе, в Центре и на Зареке. Комбинированные дорожные машины и тракторы с пескоразбрасывателями обрабатывают дорожную инфраструктуру во всех районах города.

В мэрии предложили наблюдать за перемещением техники через специальный сервис, а жаловаться на некачественную уборку в ЕДДС. // фото пресс-центр администрации города