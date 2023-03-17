Подрядчик борется с последствиями оттепели на дорогах Петрозаводска

Подрядчик активизировал подсыпку дорог и тротуаров Петрозаводска из-за оттепели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Специалисты ликвидируют снежные накаты, образовавшиеся по краям дорог, задействован грейдер. Техника выезжает на адреса и по заявкам мэрии. Сегодня работы ведутся в районах Древлянка, Ключевая и Октябрьский. Особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановкам.

Также продолжается вывоз снега из Петрозаводска. В ближайшие дни его будут вывозить с центральных улиц.

Горожанам напомнили, что они могут пожаловаться на некачественную уборку в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска