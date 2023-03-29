Подросток выпил неизвестную жидкость и впал в кому в Ленобласти

В Ленинградской области двое подростков выпили неизвестную жидкость и серьезно отравились. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в селе Старая Ладога 28 марта. Пострадавшими оказались двое девятиклассников. 15-летний юноша впал в кому. Второго подростка, ему 16 лет, привели в больницу родители. Он находится в состоянии средней тяжести.

По данным источника, дети живут в полных семьях и не состоят на учете в полиции. Обстоятельства инцидента выясняются. // Фото: unsplash.com