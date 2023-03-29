Кишечную палочку нашли в 40 процентах роллов «Филадельфия»

Контрольная закупка популярных у россиян роллов «Филадельфия» выявила неприятный факт. Оказалось, что 40 процентов этих продуктов заражено кишечной палочкой, рассказал «Известиям» руководитель Роскачества Максим Протасов.

Он добавил, что нарушения обнаружили везде – в торговых сетях, специализированных магазинах, ресторанах, в том числе и премиум-сегмента.

При этом нигде не удалось найти роллы, соответствующие нормам по количеству микроорганизмов, этот показатель в 100 процентах случаев превышен.

Такой результат значит, что продукты хранят неправильно, не соблюдают температурный режим, в процессе приготовления нарушают санитарно-гигиенические нормы. // фото: unsplash.com