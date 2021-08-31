Подросток устроил драку с тяжкими последствиями в Карелии

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего юноши, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый, которому тогда было 17 лет, около одного из кафе-баров Питкяранты устроил драку с другими молодыми людьми. В ходе конфликта подозреваемый ударил кулаком по лицу мужчину и причинил ему травму голову, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время дело рассмотрит суд. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Фото pixabay.com/AKuptsova