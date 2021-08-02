Подросток пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет Савелия Рыжикова 2006 года рождения. 30 июля подросток ушел из дома, расположенного на улице Радищева. С тех пор о его судьбе ничего не известно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На вид ребенку 15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые вьющиеся. Одет в красную куртку, черную футболку, синие джинсы (рваные на коленях), синие кроссовки. С собой имел красную борсетку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Савелия Рыжикова, просят звонить по телефонам: 8987 240 03 41, 8987 240 03 41, 8 8142 73 92 40 или 02 (с мобильного - 102).