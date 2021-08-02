02 августа 2021, 12:27
Мужчина разгромил зону фастфуда в торговом центре в Петрозаводске
В столице Карелии сотрудники Росгвардии задержали граждан, повредивших имущество
На днях сотрудники Росгвардии задержали в Петрозаводске двух горожан, подозреваемых в повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в одном из торговых центров города 32-летний мужчина прошел за ограждения в зону фастфуда и сломал там мебель. Дебошира передали сотрудникам полиции.
Еще один инцидент произошел в квартире в микрорайне Зарека. Поздним вечером 28-летний мужчина повредил кухонное окно в квартире свой сожительницы. Женщина написала заявление. Росгвардейцы задержали горожанина и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии