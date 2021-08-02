Мужчина разгромил зону фастфуда в торговом центре в Петрозаводске

На днях сотрудники Росгвардии задержали в Петрозаводске двух горожан, подозреваемых в повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в одном из торговых центров города 32-летний мужчина прошел за ограждения в зону фастфуда и сломал там мебель. Дебошира передали сотрудникам полиции.

Еще один инцидент произошел в квартире в микрорайне Зарека. Поздним вечером 28-летний мужчина повредил кухонное окно в квартире свой сожительницы. Женщина написала заявление. Росгвардейцы задержали горожанина и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии