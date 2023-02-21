21 февраля 2023, 10:58
Подросток обокрал магазин в Карелии и был задержан
В Кондопоге росгвардейцы выявили малолетнего нарушителя
В воскресенье в Кондопоге сработала тревожная сигнализация в охраняемом магазине. На место выехал наряд Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Работник торговой точки указал стражам порядка на юношу. Сотрудник узнал его - записи камер наблюдения показали, что накануне тот украл две электронные сигареты. Ущерб составил 1500 рублей.
Подросток был задержан и передан инспектору по делам несовершеннолетних. // Фото Росгвардии