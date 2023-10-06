Подросток насмерть сбил женщину с грудным ребенком в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе подросток сбил на автомобиле семью. Погибли мать и грудной ребенок, сообщает полиция региона в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в деревне Лямина днем 5 октября. По данным ведомства, 17-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил на тротуаре 35-летнего мужчину, 33-летнюю женщину и младенца 2023 года рождения.

В результате ДТП женщина и ребенок погибли, мужчина госпитализирован. С места происшествия виновник скрылся, но позже был задержан. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. // Фото: t.me/s/police_ugra