Подросток без прав сбил женщину в поселке Эссойла

Легкомыслие 17-летнего подростка привело к печальным последствиям – пострадала женщина. Авария случилась 12 марта в поселке Эссойла Пряжинского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Юный водитель управлял автомобилем Chevrolet Niva и сбил пешехода - 57-летнюю женщину. Это произошло около дома № 8 на улице Новой в 16:30.

Женщина получила травмы, ее пришлось госпитализировать. Правоохранители ведут проверку ДТП. Предстоит выяснить, как молодой человек попал за руль. // фото: ГИБДД Карелии