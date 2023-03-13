Водитель снегохода погиб в аварии в Карелии

Человек погиб в результате ДТП со снегоходом в Карелии. Авария произошла днем 12 марта на территории Лоухского района, сообщили в Госавтоинспекции.

На снегоходе «Буран» по Слюдяной улице в поселке Малиновая Варакка двигался 43-летний мужчина. Около дома № 9 снегоход врезался в снежный вал и опрокинулся.

Водитель умер на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии. // фото: ГИБДД Карелии