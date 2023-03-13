Лихач промчался на красный свет по «зебре» и едва не сбил женщин

Утром 13 марта водитель иномарки поставил под угрозу жизнь двух женщин-пешеходов. На недопустимое поведение лихача обратили внимание в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Пользователь разместил видеоролик, где хорошо видно происходившее в 07:26 на Лососинском шоссе.

- На запрещающий сигнал светофора Toyota Camry чуть не прокатила двух женщин до БСМП,

- написал очевидец.

Инцидент попал в кадр уличной камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». В кадре видно, что женщины идут по пешеходному переходу на зеленый свет.

В комментариях под сообщением отметились сотрудники ГИБДД – они попросили свидетеля связаться с ними. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте