Подросток арестован по уголовному делу в Карелии

В Карелии перед судом предстанет 16-летний юноша. Он обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено в июле этого года в поселке Ладва Прионежского района. Подросток заметил открытое окно в одной из квартир на первом этаже и залез внутрь, чтобы что-нибудь украсть. Добычей юноши стали 12 900 рублей, которые он в дальнейшем потратил на собственные нужды.

С помощью оставленных на месте преступления отпечатков пальцев следователи нашли злоумышленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и совершил кражу в то время, когда отбывал условный срок. В связи с этим молодой человек был арестован.

На допросе несовершеннолетний полностью признал свою вину. Его родители частично компенсировали нанесенный пострадавшему пенсионеру ущерб.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson