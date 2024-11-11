Подростки осквернили Вечный огонь в российском городе

В Казани возбуждено уголовное дело после осквернения Вечного огня подростками. Об этом сообщает Следственный комитет.

Что именно произошло, не уточняется. Отмечается, что сообщения об инциденте с участием несовершеннолетних на воинском мемориале распространились через соцсети.

Глава Следкома Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Татарстану доложить о ходе расследования уголоного дела. // Фото: unsplash.com / freysteinn g jonsson