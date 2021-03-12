Подросткам из Карелии грозит до семи лет колонии за угон снегоходов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух подростков из поселка Лоухи, которые обвиняются в угонах снегоходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе этого года двое несовершеннолетних дважды незаконно завладевали снегоходами, принадлежащими местному жителю. Они проникали в гараж, заводили транспорт и катались на нем.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедших преступлений. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Фото severpost.ru