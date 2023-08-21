21 августа 2023, 18:03
Происшествия

Подростка обвинили в квартирной краже

Возраст предполагаемого воришки и сумму ущерба не стали раскрывать в карельском Следкоме

В Ладве из квартиры пропали деньги. Предположительно, в жилище проник подросток. Ущерб потерпевшему оказался причинен значительный, хотя следователи не озвучили ни сумму, ни возраст предполагаемого вора.

Злоумышленника разыскали, возбудили уголовное дело о краже.

«В рамках расследования уголовного дела в целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетним, следователем будет внесено соответствующее представление в органы полиции»,

- сообщили в пресс-службе регионального СК.

Обстоятельства кражи устанавливаются. // фото unsplash.com

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