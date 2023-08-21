21 августа 2023, 18:03
Подростка обвинили в квартирной краже
Возраст предполагаемого воришки и сумму ущерба не стали раскрывать в карельском Следкоме
В Ладве из квартиры пропали деньги. Предположительно, в жилище проник подросток. Ущерб потерпевшему оказался причинен значительный, хотя следователи не озвучили ни сумму, ни возраст предполагаемого вора.
Злоумышленника разыскали, возбудили уголовное дело о краже.
«В рамках расследования уголовного дела в целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетним, следователем будет внесено соответствующее представление в органы полиции»,
- сообщили в пресс-службе регионального СК.
Обстоятельства кражи устанавливаются. // фото unsplash.com