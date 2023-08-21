21 августа 2023, 16:42
Автомобиль с мурманскими номерами разбился сегодня в Карелии
В аварии в Пудожском районе травмы получила женщина, ее доставили в ЦРБ
Легковой автомобиль с номерами Мурманской области вылетел с федеральной трассы в кювет и опрокинулся. Авария произошла утром 21 августа на магистрали А-119 в Пудожском районе.
Иномарка получила механические повреждения. Спасатели отключили аккумуляторную батарею.
С места дорожного происшествия в районную больницу доставили пострадавшую женщину. // фото Egor Ivlev/ unsplash.com