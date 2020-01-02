Подробности съемок шоу «Лучше всех!» с участием петрозаводчан

1 января на «Первом канале» показали новогодний выпуск шоу «Лучше всех!», в котором приняли участие юные петрозаводские танцоры Демьян Лео и Дарья Шиловская. Как мы сообщали ранее, на передаче ребята рассказали ведущему Максиму Галкину о своем танцевальном дуэте и исполнили оригинальный номер, в котором удалось продемонстрировать разные стили танца.

Порталу «Петрозаводск говорит» удалось связаться с мамой Демьяна Лео Дарьей и немного расспросить ее о путешествии и впечатлениях от программы. Кроме Дарьи Лео, ребят в Москву сопровождала их тренер Арина Цыганова.

– Это, конечно, впечатление на всю жизнь для нас всех. Хоть ребята много ездят по разным городам и странам, для них это путешествие стало особенным. Приятно поразило отношение к детям и к нам – очень доброе. Обращались, как со звездами! Жаль, что не показали полностью диалог наших ребят и ведущего,

– рассказала Дарья Лео порталу «Петрозаводск говорит».

По словам Дарьи, разговор шел в основном о победе Демьяна и Дарьи в Китае в конце ноября-начале декабря прошлого года. Напомним, танцоры клуба «Рэгтайм», представляя Россию, успешно выступили на турнирах в Китае и в Тайване, вернувшись в Петрозаводск с шестью (!) кубками победителей и призеров крупнейших международных турниров. Видимо, после этого их заметили в Москве и пригласили на программу.

Съемки проходили в середине декабря. Костюмы для маленьких петрозаводчан изготовили в местном швейном цеху, а потом подарили (Демьяну сшили только пиджак). Со звездами петрозаводским танцорам пообщаться не удалось, зато сфотографировались с Николаем Басковым, который тоже принимал участие в новогоднем выпуске.

Кстати, всем участникам этого выпуска дарили новогодние подарки. Многим подарили животных, в основном собак. Демьян и Даша попросили что-то другое – их подарки лежали под елкой. Мама Даша не раскрыла секрет, что же попросили ребята.

– У нас скромные дети,

– призналась Дарья Лео.

В исполнении номера петрозаводчанам помогал певец, участник шоу «Голос» Александр Панайотов. Он спел песню «Пять минут», под которую наши ребята танцевали.

В 2018 году наш портал рассказывал о том, как в программе «Лучше всех!» читал басни 4-летний Арсений Богданов из Кеми.

Фото из архива семьи Лео