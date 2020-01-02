Юные петрозаводчане станцевали в шоу на «Первом канале»

На сайте «Первого канала» появилось видео новогоднего выпуска программы «Лучше всех!», в котором приняли участие юные петрозаводские танцоры Демьян Лео и Дарья Шиловская. В передаче, вышедшей в эфир 1 января, ребята рассказали ведущему Максиму Галкину о своем танцевальном дуэте и исполнили оригинальный номер, в котором удалось продемонстрировать разные стили танца.

В исполнении номера петрозаводчанам помогал певец, участник шоу «Голос» Александр Панайотов. Он спел песню «Пять минут», под которую наши ребята танцевали.

Дарье и Демьяну по 10 лет, они занимаются в танцевальном клубе «Рэгтайм». Ребята регулярно выступают на всероссийских и международных турнирах, показывая высокие результаты в составе сборной России (Демьян и Даша единственные представляют Карелию, остальные пары сборной из Москвы).

Приглашение на съемки стало для всех полной неожиданностью. Сотрудники телеканала написали и пригласили к участию. Вместе с ребятами на съемки ездили мама Демьяна Дарья Лео и их тренер Арина Цыганова.

С тренером Ариной Цыгановой

В новогодней программе приняли участие дети со всей страны, которые отличились в той или иной отрасли в 2019 году.

Здесь полная версия передачи.

В 2018 году наш портал рассказывал о том, как в программе «Лучше всех!» читал басни 4-летний Арсений Богданов из Кеми.

Фото из группы в соцсети «ВКонтакте» Танцевальный-Клуб Рэгтайм