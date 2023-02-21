Подписки на СберПрайм и СберПрайм+ набирают популярность в Карелии

Всего подписки Сбера за прошлый год оформили 870 тысяч раз, из них 60% – а в абсолютном выражении это полмиллиона – приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С момента запуска подписок СберПрайм и СберПрайм+ жители Северо-Запада воспользовались предложением 1,6 млн раз.

В Карелии мы видим уверенный рост количества подписок на СберПрайм и СберПрайм+. За прошлый год спрос на подписки в регионе увеличился на четверть, а это значит, что больше 35,5 тысяч жителей Карелии воспользовались этим предложением. Подписка дает ряд выгодных преимуществ: не только финансовых, но и в использовании сервисов, которые нам необходимы в повседневной жизни,

- сообщил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

По данным исследования аналитического агентства Frank RG в 2022 году подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России по наполняемости сервисами. Она включает кроме lifestyle-услуг (доставка продуктов и товаров, кино, музыка, мобильная связь и др.) и финансовые преимущества (лучшие условия по ключевым сервисам: переводы, вклады, кредиты и СберКарта, включая повышенные бонусы от СберСпасибо при оплате покупок).

Подписку помогут оформить сотрудники банка в офисе, а также это можно сделать самостоятельно в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.

Банк считает, что рост интереса к подпискам обусловлен, в первую очередь, выгодами, которые получают подписчики. Например, 10% бонусов от СберСпасибо при оплате СберКартой проезда в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и аэроэкспрессах. СберМаркет начисляет клиентам повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости заказа у партнёров Сбера, в том числе входящих в подписки СберПрайм и СберПрайм+, а также у партнёров программы лояльности СберСпасибо: в супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах, аптеках, кинотеатрах, и на многие другие товары и услуги в различных регионах страны.