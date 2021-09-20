Подозрительные продукты нашли в Доме ребенка в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска в ходе проверки нашла нарушения в ГКУЗ РК «Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, выявлены факты ненадлежащего хранения продуктов, которыми кормили воспитанников. Так, инспекторы нашли в пищеблоке яйца и мясо, на которые не имелось сопроводительных документов.

В отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудник Дома ребенка оштрафован. Выявленные нарушения были устранены. Фото pixabay.com/ivabalk