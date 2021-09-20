Жителя Карелии жестоко избили по дороге с рыбалки

В полицию Беломорского района обратились сотрудники медицинского учреждения. К ним поступил 40-летний пациент с тяжелой травмой головы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что мужчина возвращался с рыбалки в родной поселок. Он остановился в соседнем населенном пункте, чтобы зайти в магазин. На выходе к нему подошел неизвестный мужчина, который спровоцировал конфликт. В итоге рыбак получил удар по голове бутылкой, а также несколько ударов по лицу. Мужчина сумел доехать до дома, но там его самочувствие резко ухудшилось.

Стражи порядка разыскали обидчика потерпевшего. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина, который во всем признался.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/Free-Photos